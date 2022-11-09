Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

Черкаська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо внутрішньо переміщеної особи з Сєвєродонецька Луганської області, який підтримував військову агресію РФ в Україні, повідомила пресслужба облпрокуратури.

За даними слідства, обвинувачений за мотивами неприйняття чинної української влади та схвалення політики країни-агресора серед свого оточення висловлював твердження, що полягали в виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії російської федерації проти України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, його майно заарештовано.

За вчинення інкримінованого злочину санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.