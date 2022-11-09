Події

07:56 09.11.2022

Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

1 хв читати
Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

Черкаська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо внутрішньо переміщеної особи з Сєвєродонецька Луганської області, який підтримував військову агресію РФ в Україні, повідомила пресслужба облпрокуратури.

За даними слідства, обвинувачений за мотивами неприйняття чинної української влади та схвалення політики країни-агресора серед свого оточення висловлював твердження, що полягали в виправдовуванні, визнанні правомірною та запереченні збройної агресії російської федерації проти України.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою, його майно заарештовано.

За вчинення інкримінованого злочину санкція статті Кримінального кодексу передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 

 

Теги: #рф #арешт #підтримка #переселенець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 09.11.2022
Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

07:43 09.11.2022
Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

Єрмак закликає привернути світову увагу до долі незаконно вивезених у Росію українських дітей

07:23 09.11.2022
Правоохоронці ідентифікували близько 170 тисяч російських окупантів

Правоохоронці ідентифікували близько 170 тисяч російських окупантів

20:19 08.11.2022
США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

20:10 08.11.2022
Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

11:19 08.11.2022
Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

09:26 08.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

07:49 08.11.2022
Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

21:42 07.11.2022
Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

12:44 07.11.2022
ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель

ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільнення від ПДВ і мита імпорту енергообладнання спростить його постачання в Україну

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

ОСТАННЄ

На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів та поранили 11 людей

Республіканці лідирують на виборах до Палати представників США

Заступники міністрів оборони США та Великої Британії домовилися, що продовжать допомагати Україні

Російські війська за вівторок обстріляли два райони Миколаєва, є пошкодження

Байден привітав кандидатів від демократів, які забезпечили собі місця у Конгресі

У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Байден ухвалить рішення про участь у президентських перегонах 2024 року незалежно від підсумків проміжних виборів до Конгресу

За добу на півдні було знищено 55 окупантів, 17 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

У результаті нічних ворожих атак дронами-камікадзе логістичного підприємства у Дніпрі поранено чотирьох його співробітників

Meta розпочне масштабні звільнення співробітників у середу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА