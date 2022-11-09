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07:49 09.11.2022

Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

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Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що питання повернення додому українських дітей, вивезених незаконним шляхом на територію РФ, потрібно порушувати на високих рівнях, зокрема ініціювати його обговорення на майданчику саміту G20, повідомила пресслужба президента.

"Треба справді привернути увагу світу до того, що відбувається, тому що це абсолютний геноцид українців, українських дітей, нашої держави, і про це треба говорити на всіх можливих майданчиках", - цитує слова Єрмака пресслужба, сказані на засіданні Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей у вівторок.

Зазначається, що за результатами наради було ухвалено рішення запросити на засідання Координаційної ради із захисту та безпеки дітей Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, послів доброї волі цієї організації, послів країн "Великої двадцятки", омбудсменів.

 

 

 

Теги: #рф #діти #повернення #єрмак

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