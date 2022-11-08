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17:28 08.11.2022

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

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Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

Україна офіційно розпочала сезон відбору природного газу зі своїх поземних сховищ (ПСГ), повідомив голова оператора АТ "Укртрансгаз" Сергій Перелома на фейсбук-сторінці у вівторок.

"Наразі відбір лише на одній підземці. Обрали її не випадково: це ПСГ є максимально маневреним та "гнучким" у регулюванні режимів. Для періоду між змінами режимів такі характеристики особливо цінні. Відбираємо самопливом - це дозволяє економити газ на технічні витрати", - написав він.

Перелома зазначив, що початок сезону відбору з ПСГ 2022/2023 є найпізнішим за останнє десятиліття. Це пов’язано зі сприятливими погодними умовами, активним закачуванням газу нерезидентами у жовтні та загальним скороченням рівня енергоспоживання в Україні.

"Можемо сказати, що система успішно пройшла сезон закачування і готова до проходження опалювального сезону. Ми розуміємо, що перед нами постають непрості виклики та найважча зима в історії незалежної України. Однак до роботи, як завжди, готові та зробимо все, що від нас залежить, щоб у будинках, притулках, лікарнях, школах та садах України було тепло", - резюмував він.

Як повідомлялося з посиланням на дані НАК "Нафтогаз України", запаси газу в ПСГ України на початок листопада сягнули 14,7 млрд куб. м газу. Зокрема підприємствам, що входять до групи "Нафтогаз", належить 11 млрд куб. м газу із накопиченого обсягу.

Теги: #нафтогаз #укртансгаз

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