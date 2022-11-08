Зеленський та Путін приїдуть на саміт G20 на Балі, якщо дасть змогу ситуація - президент Індонезії

Президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що і президент України Володимир Зеленський, і президент РФ Володимир Путін заявили про можливу участь у саміті "Великої двадцятки" на Балі (Індонезія) 15-16 листопада.

Як повідомляє у вівторок Bloomberg, Відодо сказав, що Зеленський та Путін "приїдуть, якщо дасть змогу ситуація".

При цьому свою участь у саміті підтвердили вже 17 лідерів держав, включаючи президента США Джозефа Байдена та генсека ЦК Компартії КНР Сі Цзіньпіна.

"Індонезія, яка вперше головує у G20, наполягає на повній присутності, щоб підвищити свій міжнародний авторитет в умовах зростаючої геополітичної напруженості та війни в Україні", - пише видання.