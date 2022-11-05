5 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 255 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 255 RUSSIAN AGRESSION

5 листопада відзначають Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему цунамі, Міжнародний день менеджерів-волонтерів і Всесвітній день клоуна.

Православна церква вшановує пам'ять святого Якова, Дмитрівська субота. Католики згадують Бернгарда Ліхтенберга, священика.

Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему цунамі

У грудні 2015 року Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію, яка проголошує 5 листопада Всесвітнім днем поширення інформації стосовно проблеми цунамі. Генеральна Асамблея закликала всі країни, міжнародні та регіональні організації, а також громадянське суспільство підвищувати обізнаність людей про небезпеку цунамі та ділитися передовим досвідом у діяльності щодо зниження ризику лиха.

Ініціатива проголошення Дня належить Японії, яка нагромадила величезний досвід у галузі раннього попередження, заходів щодо реагування та відновлення після ударів стихії, а також у сфері зниження ризику майбутніх катастроф. Управління ООН щодо зниження ризику лиха сприяє проведенню Дня у співпраці з іншими установами системи ООН.

Міжнародний день менеджерів-волонтерів

Менеджери-волонтери роблять величезний внесок у просування різних кампаній у всьому світі. Вони працюють безкоштовно і дуже часто їх праця залишається непоміченою. Святкування Міжнародного дня менеджерів-волонтерів, яке щорічно припадає на 5 листопада, — чудова нагода визнати їхні заслуги.

Появою свято завдячує американцю Нану Хаутроуну, який тривалий час опікувався менеджментом волонтерів на професійному рівні. Вперше свято відзначили 1999 року 5 грудня, у день, коли люди всього світу святкують День волонтерів (негласна назва Міжнародного дня добровольців в ім'я економічного та соціального розвитку). Але згодом свято стало самостійним та його перенесли на 5 листопада. Сьогодні його відзначають у 18 країнах світу.

Ще цього дня:

1913 – Велика Британія анексувала Кіпр і разом із Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії;

1914 – Під час Першої світової війни російські війська розпочали другу облогу Перемишльської фортеці;

1916 – Імператори Німеччини та Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща;

1935 – Випущено настільну гру "Монополія";

1953 - У Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона - першу у світі суцільну зварну конструкцію (зроблену тільки за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів);

1963 - Відкрито станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" та "Завод "Більшовик" (тепер "Шулявська").

1964 – Відкриття тролейбусного руху у Чернігові;

1965 – Відкрито станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця";

1971 - Відкрито станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" та "Жовтнева" (зараз "Берестейська").

Церковне свято

У суботу, 5 листопада, віряни в Україні вшановують пам'ять святого Якова Молодшого. Він був апостолом від сімдесяти і братом Господа за тілом.

За однією з версій, святий Яків був двоюрідним братом Ісуса Христа. Тому його ототожнюють із апостолом від дванадцяти Яковом Алфеєвим. За іншою версією, Яків був сином Йосипа, народженим до його заручення з Дівою Марією (чоловік Марії був удівцем і мав кілька дітей від першого шлюбу).

За Євангелієм від Марка та від Івана брати Ісуса не визнавали Його Месією під час Його служіння.

Перекази свідчать, що апостол Яків увірував у Христа після воскресіння Спасителя.

Своїм прикладом благочестивого життя апостол зумів залучити до християнства багатьох юдеїв, був обраний першим єпископом Єрусалимської Церкви.

Іменини: Яків, Святослав, Ігор.