Нідерланди нададуть Україні черговий пакет допомоги на 120 млн євро

Нідерланди виділять 120 млн євро для постачання важкої військової техніки українській армії, зокрема 45 млн євро на танки Т-72, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

"Цей всеосяжний пакет є важливим сигналом для Росії. Союзники продовжують поєднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною Росії", - заявив міністр оборони Кайса Оллонґрен.

Зазначається, що спільно зі США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих і капітально відремонтованих танків. Україна отримає частину танків уже наступного місяця.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за ухвалене рішення про розширення допомоги Україні.

"Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже наступного місяця. Дякую партнерам за прояв непохитної солідарності з Україною", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, раніше США заявили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $400 млн, до якого, зокрема, увійде оплата ремонту 45 чеських танків Т-72.