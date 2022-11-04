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06:22 04.11.2022

В Україні не було ніяких "брудних бомб". Брудні голови в тих у Москві, хто тероризує Україну та світ

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В Україні не було ніяких "брудних бомб". Брудні голови в тих у Москві, хто тероризує Україну та світ

В Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне в нашому регіоні - голови тих, хто захопив контроль над російською державою, заявив у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленский.

"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану брудну бомбу", - сказав він.

"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних об'єктах і маємо чіткі та неспростовні докази того, що ніхто в Україні ніякої "брудної бомби" не створював і не створює. І єдине, що брудне в нашому регіоні зараз, - це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою і тероризує Україну та весь світ", - заявив Зеленський.

Теги: #бомби #спростування #зеленський

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