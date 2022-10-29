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19:02 29.10.2022

СКЦ у Стамбулі закликав усі сторони "зернової ініціативи" утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу виконання угод

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СКЦ у Стамбулі закликав усі сторони "зернової ініціативи" утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу виконання угод

Спільний координаційний центр у Стамбулі (СКЦ) підтримує зв'язок із владою РФ у зв'язку із заявами про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, і закликав сторони утриматися від дій, що становлять виконання угод під загрозу.

"Ми бачили повідомлення з Російської Федерації про призупинення їхньої участі в Чорноморській зерновій ініціативі після нападу на російський Чорноморський флот. Ми підтримуємо зв'язок з російською владою з цього питання", - заявили у СКЦ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Вкрай важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які могли б поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу, яка є найважливішою гуманітарною ініціативою, що явно надає позитивний вплив на доступ до продовольства для мільйонів людей у всьому світі", - наголошується в коментарі СКЦ.

Як повідомлялося, Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод щодо вивезення зерна з портів України. Там стверджують, що нібито Україна за участю фахівців Великої Британії здійснила атаку "проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору".

Теги: #скц #зернова_ініціатива

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