Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на вихід РФ із зернових угод – прессекретар президента

Українська сторона очікує на реакцію Туреччини та ООН на заяву РФ про вихід із "зернової ініціативи", заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, оскільки розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - заявив Никифоров.