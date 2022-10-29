Події

19:03 29.10.2022

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на вихід РФ із зернових угод – прессекретар президента

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Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на вихід РФ із зернових угод – прессекретар президента

Українська сторона очікує на реакцію Туреччини та ООН на заяву РФ про вихід із "зернової ініціативи", заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, оскільки розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів", - заявив Никифоров.

 

Теги: #туреччина #зернова_ініціатива

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