У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на маніфестацію на захист клімату

Близько 25 тис. маніфестантів, за даними бельгійської поліції, або 30 тис., за даними організаторів, взяли участь у неділю у Брюсселі у "великому марші" на захист клімату.

"Такий успіх "Маршу за клімат" доводить рік за роком, наскільки кліматичні порушення турбують бельгійців", - заявила "Кліматична коаліція", що організувала маніфестацію, комюніке якої за підсумками акції цитує газета La Libre Belgique.

"Кліматична коаліція", яка об'єднує понад 90 організацій бельгійського громадянського суспільства - екологічних, профспілкових, молодіжних та інших, вважає, що "політичний світ не може залишатися глухим до цього заклику".

"Кліматична коаліція" вимагає амбітних і солідарних заходів просто зараз! Вона попросила про зустріч із прем'єр-міністром у найкоротші терміни. Зміна клімату впливає на нас щодня. Ми маємо діяти", - йдеться у комюніке.

Напередодні щорічної конференції ООН з клімату COP27 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет), з 6 по 18 листопада маніфестанти вимагали ефективних заходів проти потепління клімату, виділяючи дві основні теми: підтримку розвитку альтернативних джерел енергії при скороченні залежності від копалин; підтримку права на продовольче постачання з наданням допомоги сільгоспвиробникам у період такого енергетичного переходу.

Колону маніфестантів очолювали вожді племен з Амазонії, які з цього приводу спеціально прибули до бельгійської столиці.