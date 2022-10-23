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19:44 23.10.2022

Кулеба про застосування "брудної бомби": РФ часто звинувачує інших у тому, що планує сама

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Кулеба про застосування "брудної бомби": РФ часто звинувачує інших у тому, що планує сама

Україна не має "брудної" ядерної бомби і не планує її отримати, заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (договір про нерозповсюдження ядерної зброї – ІФ): у нас немає жодних "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - написав Кулеба у твіттері в неділю ввечері.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби". "Генерал армії Сергій Шойгу довів до британського колеги занепокоєння можливими провокаціями з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #рф #ядерна_зброя #мзс_україна #кулеба

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