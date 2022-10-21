РФ атакує ракетами Запоріжжя

Ракетний удар по Запоріжжю завдали російські військові, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог атакує ракетами обласний центр", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

"Унаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Не чіпайте, не підходьте близько, не фотографуйте. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні. Бережіть один одного", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив у телеграм-каналі секретар міськради Анатолій Куртєв, попередньо від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста. "Детальна інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - зазначив він.