В Україні судитимуть громадянина РФ - охоронця ексватажка "ЛНР"

Скеровано до суду справу за обвинуваченням охоронця колишнього ватажка "ЛНР", який воював у лавах армії країни-агресора та був узятий у полон у серпні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що житель Воронезької області РФ у 2015 році прибув на тимчасово окуповану територію Луганщини. Він вступив до лав так званої служби урядової безпеки міністерства внутрішніх справ ЛНР та отримав стрілецьку вогнепальну зброю. У складі озброєної групи з кількох десятків осіб обвинувачений "ніс службу" з охорони найближчого оточення голови псевдореспубліки у Луганську", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в четвер.

Зокрема, виконував покладені на нього обов’язки у НЗФ окупаційної адміністрації РФ з метою зміни меж території та державного кордону.

За інформацією прокуратури, з початку російської агресії обвинуваченого було відправлено до України для участі у так званій спецоперації.

"Воював у лавах збройних формувань держави-агресора на східному фронті. У серпні 2022 року на Донеччині був поранений та взятий у полон військовослужбовцями ЗСУ", - наголошується в повідомленні.

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо нього за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України.