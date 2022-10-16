Події

19:38 16.10.2022

Україна і Туреччина підтримують продовження дії "Зернової ініціативи"

1 хв читати
Україна і Туреччина підтримують продовження дії "Зернової ініціативи"

Сторони-учасники "Зернової ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна – висловили готовність продовжити її дію та запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками зустрічі в неділю у Спільному координаційному центрі в Стамбулі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Наразі немає сумнівів, що роботу "зернового коридору" буде продовжено після 22 листопада", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури з посиланням на міністра.

Кубраков зазначив, що з моменту старту ініціативи – 22 липня – вже експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду.

Міністр подякував за підтримку представникам ООН, зокрема координатору від ООН Аміру Абдуллі, та безпосередньо міністру оборони Туреччини Хулусі Акару за ефективну співпрацю.

Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити обсяги експорту зерна до держав Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі ООН, Україна, Туреччина та РФ підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Термін дії розрахований до 22 листопада 2022 року.

 

 

Теги: #зерно #туреччина #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:58 16.10.2022
В ООН висловили надію на продовження та розширення стамбульської зернової угоди

В ООН висловили надію на продовження та розширення стамбульської зернової угоди

13:04 15.10.2022
До 40 збільшилась кількість жертв на шахті в Амасрі

До 40 збільшилась кількість жертв на шахті в Амасрі

07:22 15.10.2022
22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

07:18 15.10.2022
Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

13:07 12.10.2022
Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

Естонія закриває свої порти для суден, зареєстрованих у Російському морському реєстрі судноплавства

20:17 11.10.2022
Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

Заступник генсека ООН Мартін Гріффітс вирушить до Москви 16 жовтня для обговорення зернової угоди

16:17 09.10.2022
13 суден вийшли з портів Великої Одеси в неділю в рамках "зернової ініціативи"

13 суден вийшли з портів Великої Одеси в неділю в рамках "зернової ініціативи"

07:02 09.10.2022
Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

Понад 6,5 млн тонн українського продовольства експортовано в рамках стамбульської зернової угоди

08:01 07.10.2022
Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

Одинадцять суден із продовольством покинули порти України та попрямували до Туреччини, Іспанії, Греції, Румунії, Алжиру та Ізраїлю

07:22 06.10.2022
Три судна доставлять українське продовольство до Китаю, Італії та Туреччини

Три судна доставлять українське продовольство до Китаю, Італії та Туреччини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

Окупанти розпочали евакуацію своїх установ із Херсонської області

Франція поставить Україні системи ППО Crotale

ОСТАННЄ

Рада ЄС із закордонних справ розгляне у понеділок новий пакет санкцій проти РФ, глава МЗС Латвії закликатиме до посилення підтримки України

Ситуація на кордоні з Білоруссю напружена, але під контролем

Окупанти у неділю обстріляли з РСЗВ Дніпропетровську область

Бундесвер планує навчити 5 тис. українських військових

Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

Надання Ізраїлем засобів боротьби з іранськими дронами допоможе зберегти життя українських жінок та дітей - посол Корнійчук

Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

Окупанти розпочали евакуацію своїх установ із Херсонської області

Четверо людей загинули внаслідок сутичок і пожежі у в'язниці в Тегерані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА