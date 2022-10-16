Україна і Туреччина підтримують продовження дії "Зернової ініціативи"

Сторони-учасники "Зернової ініціативи" – ООН, Туреччина та Україна – висловили готовність продовжити її дію та запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками зустрічі в неділю у Спільному координаційному центрі в Стамбулі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Наразі немає сумнівів, що роботу "зернового коридору" буде продовжено після 22 листопада", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури з посиланням на міністра.

Кубраков зазначив, що з моменту старту ініціативи – 22 липня – вже експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції, що вже стабілізувало ціни на продовольство та протидіє загрозі глобального голоду.

Міністр подякував за підтримку представникам ООН, зокрема координатору від ООН Аміру Абдуллі, та безпосередньо міністру оборони Туреччини Хулусі Акару за ефективну співпрацю.

Також під час зустрічі українська сторона наголосила на важливості прискорення Спільним координаційним центром процесу інспектування суден. Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити обсяги експорту зерна до держав Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках.

Як повідомлялося, 22 липня у Стамбулі ООН, Україна, Туреччина та РФ підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Термін дії розрахований до 22 листопада 2022 року.