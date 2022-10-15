У Києві на частині маршрутів наземного громадського транспорту вже можна розрахуватися банківською карткою

У Києві з 15 жовтня на частині маршрутів наземного комунального громадського транспорту за проїзд можна розраховуватись банківською карткою, повідомив мер Віталій Кличко.

"Відсьогодні в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах", – написав Кличко у телеграм-каналі.

Сервіс дозволяє користуватися також застосунком "Київ Цифровий" і карткою киянина. Вартість одноразової поїздки у разі оплати банківською карткою – 8 гривень. "Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга", - наголошується в повідомленні.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

"Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту. Проєкт реалізує столична влада за підтримки Mastercard та Visa", - зазначено у повідомленні.