Події

11:04 14.10.2022

Відремонтовані Panzerhaubitze повертаються до України - міністр оборони Литви

1 хв читати
Відремонтовані Panzerhaubitze повертаються до України - міністр оборони Литви

Відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) повертаються до України, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Відремонтовані у Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!" - написав він у твіттері.

Раніше міністр повідомив, що ремонт самохідних 155-мм артилерійських установок PzH 2000, які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона.

\

Теги: #литва #panzerhaubitze2000

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 03.10.2022
Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни - глава Міноборони Литви

Процес прийняття України в НАТО має розпочатися незалежно від війни - глава Міноборони Литви

13:56 03.10.2022
Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії

Литва висилає з країни тимчасового повіреного у справах Росії

07:37 01.10.2022
Глави МЗС країн Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

Глави МЗС країн Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

14:56 28.09.2022
Президент Литви: Відчайдушні спроби РФ за будь-яку ціну анексувати територію України не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною

Президент Литви: Відчайдушні спроби РФ за будь-яку ціну анексувати територію України не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною

17:29 26.09.2022
Литва поставила Україні 50 БТР M113 - глава Міноборони

Литва поставила Україні 50 БТР M113 - глава Міноборони

20:35 15.09.2022
Поставлені Німеччиною Україні САУ PzH 2000 ремонтуватимуть у Литві

Поставлені Німеччиною Україні САУ PzH 2000 ремонтуватимуть у Литві

10:58 15.09.2022
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів – глава МЗС

Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів – глава МЗС

21:26 14.09.2022
Кулеба представив главам МЗС Литви та Ірландії концепт гарантій безпеки для України

Кулеба представив главам МЗС Литви та Ірландії концепт гарантій безпеки для України

15:40 07.09.2022
Литва передасть Україні пожежні автомобілі та екіпірування для лісівників, візьме шефство над нацпарком

Литва передасть Україні пожежні автомобілі та екіпірування для лісівників, візьме шефство над нацпарком

14:25 07.09.2022
Литва відправила Україні 105-мм гаубиці - Міноборони

Литва відправила Україні 105-мм гаубиці - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

У країнах ЄС заморожено EUR17,4 млрд фондів російського походження - член ЄК з юстиції

Залужний привітав військових із Днем захисників і захисниць України: Ми показали, що означає бути українцем

Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України

ОСТАННЄ

Морпіх Діанов передає 23 млн грн побратимам, бо його лікування оплатить Ахметов

Голова МАГАТЕ заявляє про наближення до встановлення захисної зони для ЗАЕС після візитів до України та РФ

Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих воїнів

Прогноз погоди на вихідні 15–16 жовтня: золота осінь дарує чудовий вікенд

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

Шмигаль: Ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників

Компанія SpaceX просить Міноборони США фінансувати подальшу роботу системи Starlink в Україні

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 мирних жителів, зокрема 2 підлітків - Синєгубов

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА