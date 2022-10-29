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12:52 29.10.2022

Литва відремонтує щонайменше 12 Panzerhaubitze для України

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Литва відремонтує щонайменше 12 Panzerhaubitze для України

Україна-Литва продовжує ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (PzH2000), які зазнали пошкоджень в Україні, чергові дві такі установки після ремонту вже повертаються в Україну, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Ремонт гаубиць PzH2000, пошкоджених в Україні, як і раніше, здійснюватиметься в Литві. 2 після ремонту їдуть в Україну і ще 2 наразі везуть до Литви. Як мінімум 12 з них планується відремонтувати в Литві", - написав Анушаускас в Twitter в суботу.

Раніше міністр повідомив, що ремонт самохідних 155-мілметрових артилерійських установок PzH 2000, які Німеччина раніше передала Україні, буде здійснюватися литовською стороною. 14 жовтня в Україну повернулися перші pzh2000, відремонтовані в Литві.

Теги: #panzerhaubitze2000

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