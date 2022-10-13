У деяких районах Харкова перебої з електропостачанням після обстрілу

У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову у деяких районах міста проблеми з електрикою, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу АТ "Харківобленерго" просить городян зберігати спокій.

"У результаті ракетних ударів можливе тимчасове знеструмлення в деяких районах міста. Просимо зберігати спокій. Енергетики перебувають на своїх робочих місцях і роблять усе можливе для максимально швидкого відновлення електропостачання", - повідомили у пресслужбі АТ "Харківобленерго".