Події

21:27 13.10.2022

У деяких районах Харкова перебої з електропостачанням після обстрілу

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У деяких районах Харкова перебої з електропостачанням після обстрілу

У результаті вечірніх ворожих ударів по Харкову у деяких районах міста проблеми з електрикою, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Мінімум два прильоти до Харкова. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу АТ "Харківобленерго" просить городян зберігати спокій.

"У результаті ракетних ударів можливе тимчасове знеструмлення в деяких районах міста. Просимо зберігати спокій. Енергетики перебувають на своїх робочих місцях і роблять усе можливе для максимально швидкого відновлення електропостачання", - повідомили у пресслужбі АТ "Харківобленерго".

 

 

 

Теги: #харків #обстріл #знеструмлення

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