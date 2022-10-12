Контактна група у форматі "Рамштайн" продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України - Остін

Голова Контактної групи у форматі "Рамштайн", міністр оборони США Ллойд Остін запевняє, що група продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України в її боротьбі з російською агресією і сьогодні, і в довгостроковій перспективі.

Відкриваючи шосте засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбувається у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, він сказав: "Надана допомога робить різницю на полі бою знову і знову. Ми зустрічалися у вересні, і ми бачили, що Україна на полі бою досягла значного прогресу. І, незважаючи на нову атаку Путіна, українські збройні сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але контактна група забезпечує їм допомогу, а сталість підтримки – життєво важлива. Ми зробили значний прогрес, працюючи разом, і зі зміною війни змінилася місія цієї групи. Ми зустрілися минулого місяця, щоби підтримати Україну в довгостроковій перспективі. І це те, що ми робимо. Ми продовжуватимемо підвищувати оборонні можливості України для сьогоднішніх потреб і в довгостроковій перспективі".

Остін наголосив, що очікує продовження цієї роботи також у світлі довгострокових інвестицій у військово-промисловий комплекс з метою "покращення виробництва, взаємосумісності та стабільних можливостей".

Міністр оборони США знову зазначив, що члени Контактної групи зібралися сьогодні разом, будучи "єдиними у нашій спільній відданості допомогти Україні захистити свій суверенітет, територію і свій народ від російського несправедливого та неспровокованого нападу". "Знову весь світ побачив жорстокість війни вибору Путіна, яка вкорінилася в агресії. Останній вогневий удар Росії по містах знову вбив невинних цивільних і вразив цілі без військового призначення. Останній напад Росії лише посилив рішучість українського народу і ще більше об’єднав країни доброї волі з кожного регіону на землі. Ми зібралися сьогодні знову, щоби підтримати право України захищати себе. Наша мета ще більше зміцнилася", - переконаний Остін.