Чотири людини постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Під час нічного ракетного обстрілу у Запоріжжі зруйновано під'їзд у багатоквартирному будинку, постраждали чотири особи, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Відомо, що наразі внаслідок рашистських обстрілів було зруйновано під'їзд у багатоквартирному будинку. Також пошкодження зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста. Попередньо є інформація про чотирьох постраждалих", - написав він у телеграм-каналі в ніч на неділю.

За його словами, докладна інформація щодо постраждалих з'ясовується.

"На місцях продовжують працювати відповідні служби. Зберігається ризик повторної атаки ворога, тому просимо не збиратися поблизу зруйнованих будинків", – наголосив Куртєв.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив про близько 10 ракет, якими було атаковано Запоріжжя.