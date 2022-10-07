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09:59 07.10.2022

У Тернопільській і Хмельницькій областях почали працювати регіональні Центри уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграці

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У Тернопільській і Хмельницькій областях запрацювали регіональні Центри уповноваженого зі зниклих безвісти, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжує розширювати мережу своїх представництв. Сьогодні представники Мінреінтеграції відкрили одразу два координаційні центри у Хмельницькому й Тернополі", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Центри уповноваженого значно прискорюють обробку даних, а водночас - і пошукову роботу.

Як повідомлялося, раніше в Україні запрацювали 10 регіональних центрів уповноваженого зі зниклих безвісти.

Теги: #зниклі_безвісти #мінреінтеграції

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