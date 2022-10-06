Події

18:25 06.10.2022

Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доправили 12 людей

1 хв читати
Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доправили 12 людей

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що внаслідок нічного обстрілу житлового кварталу Запоріжжя до медзакладів міста було доставлено 12 осіб, дев'ятьох з яких госпіталізовано, ще троє відмовилися від госпіталізації.

За словами Старуха, рятувальники оперативно працюють на місці влучення російських ракет і рятують із-під завалів зруйнованих житлових будинків постраждалих городян.

"Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: госпіталізовано дев'ятьох пацієнтів, троє запоріжців після медичного огляду від госпіталізації відмовилися", - написав Старух у телеграмі в четвер.

За його словами, стан людей задовільний. Один пацієнт перебуває у тяжкому стані. Серед травмованих двоє дітей – хлопчики чотирьох років.

"За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих: особу однієї жінки встановлено, особа ще однієї жінки встановлюється. Дані змінюються, фахівці продовжують працювати на місці події", - наголосив голова ОВА.

Раніше вранці повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. Старух заявляв, що загинули дві жінки, попередньо п'ятеро людей іще перебувають під завалами. Госпіталізовано трирічну дівчинку.

Пізніше в обласному управлінні ДСНС повідомили, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку в Запоріжжі, роботи з розбору руйнувань і пошуку постраждалих тривають.

Теги: #запоріжжя #поранені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 06.10.2022
Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

Рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку у Запоріжжі

11:38 06.10.2022
Загибель другої жінки внаслідок атаки на житловий будинок у Запоріжжі не підтвердилася

Загибель другої жінки внаслідок атаки на житловий будинок у Запоріжжі не підтвердилася

11:17 06.10.2022
Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури в Запоріжжі – міськрада

Ворог знову вдарив по об'єктах інфраструктури в Запоріжжі – міськрада

10:50 06.10.2022
Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

Ворог здійснив нову ракетну атаку по Запоріжжю - ОВА

09:31 06.10.2022
Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

Унаслідок російського обстрілу Запоріжжя госпіталізовано 8 людей – міськрада

08:33 06.10.2022
Дві жінки загинули в результаті нічного обстрілу Запоріжжя – голова ОВА

Дві жінки загинули в результаті нічного обстрілу Запоріжжя – голова ОВА

07:28 06.10.2022
Окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоквартирних будинках у Запоріжжі, людей витягують з-під завалів

Окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоквартирних будинках у Запоріжжі, людей витягують з-під завалів

07:08 06.10.2022
Ворог обстріляв Запоріжжя, зруйновано житлові будинки, у місті пожежі

Ворог обстріляв Запоріжжя, зруйновано житлові будинки, у місті пожежі

12:13 05.10.2022
Унаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинув заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" – Запорізька ОВА

Унаслідок ракетного обстрілу Гуляйполя загинув заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" – Запорізька ОВА

12:05 05.10.2022
Ворог атакував Запоріжжя "Іскандерами-К", одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом – голова ОВА

Ворог атакував Запоріжжя "Іскандерами-К", одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

Ексглава НБУ Шевченко заявляє про політичний тиск і заперечує звинувачення НАБУ та САП

ОСТАННЄ

НБУ ухвалив постанову про відкликання з 10 жовтня банківської ліцензії та ліквідації банку "Січ"

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район із РСЗВ, масштаби руйнувань уточнюються

Бажання Росії до переговорів з Україною зростає з успіхами ЗС України на фронті

Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України

Рішення Путіна про передачу ЗАЕС у федеральну власність РФ має бути засуджено з боку МАГАТЕ – Зеленський на зустрічі з Гроссі

В ОДЕСІ ПРАЦЮЄ ППО - МІСЬКРАДА

Гроссі назвав зустріч із Зеленським "дуже конструктивною та всебічною"

Колишнього українського військовослужбовця, який вступив під час окупації Балаклії в "народну міліцію", взято під варту

Україна планує відкрити посольство у Гані для розширення присутності в Африці

Водіям автобусів із п'ятниці забороняється вмикати в салоні музичні композиції та інші звукові сигнали, за винятком інформації про поїздку – закон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА