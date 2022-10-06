Після нічного обстрілу Запоріжжя до медзакладів доправили 12 людей

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що внаслідок нічного обстрілу житлового кварталу Запоріжжя до медзакладів міста було доставлено 12 осіб, дев'ятьох з яких госпіталізовано, ще троє відмовилися від госпіталізації.

За словами Старуха, рятувальники оперативно працюють на місці влучення російських ракет і рятують із-під завалів зруйнованих житлових будинків постраждалих городян.

"Директор Департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що у медичні заклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів: госпіталізовано дев'ятьох пацієнтів, троє запоріжців після медичного огляду від госпіталізації відмовилися", - написав Старух у телеграмі в четвер.

За його словами, стан людей задовільний. Один пацієнт перебуває у тяжкому стані. Серед травмованих двоє дітей – хлопчики чотирьох років.

"За інформацією начальника відділу комунікації ГУ НП у Запорізькій області Анни Ткаченко, внаслідок трагедії є троє загиблих: особу однієї жінки встановлено, особа ще однієї жінки встановлюється. Дані змінюються, фахівці продовжують працювати на місці події", - наголосив голова ОВА.

Раніше вранці повідомлялося про сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі. Старух заявляв, що загинули дві жінки, попередньо п'ятеро людей іще перебувають під завалами. Госпіталізовано трирічну дівчинку.

Пізніше в обласному управлінні ДСНС повідомили, що рятувальники дістали тіла трьох загиблих із-під завалів житлового будинку в Запоріжжі, роботи з розбору руйнувань і пошуку постраждалих тривають.