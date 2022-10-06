Окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоквартирних будинках у Запоріжжі, людей витягують з-під завалів

У четвер уранці російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі, рятувальники звільняють людей із завалів, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайних багатоповерхівках, у квартирах яких спали мирні люди. Зруйновано цілі під'їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники", – поінформував він у телеграм-каналі у четвер уранці.

За словами Куртєва, лікарні та інформаційні центри при школах перебувають у повній готовності до прийому людей.

Раніше вранці голова ОВА Олександр Старух повідомив про пожежі в місті в результаті ранкового обстрілу з боку ворога.