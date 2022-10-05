Події

10:54 05.10.2022

Посли G7 обговорили з Верещук питання реінтеграції деокупованих територій України

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Посли країн "Великої сімки" в Україні зустрілися з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

"На тлі нещодавнього звільнення українських територій посли G7 зустрілися з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук для продуктивного обміну думками щодо викликів "ранньої" реінтеграції та термінових гуманітарних потреб у світлі зими, що наближається", - повідомляється на сторінці послів G7 у твіттері.

Теги: #g7 #мінреінтеграції

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