Посли G7 обговорили з Верещук питання реінтеграції деокупованих територій України

Посли країн "Великої сімки" в Україні зустрілися з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук.

"На тлі нещодавнього звільнення українських територій посли G7 зустрілися з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук для продуктивного обміну думками щодо викликів "ранньої" реінтеграції та термінових гуманітарних потреб у світлі зими, що наближається", - повідомляється на сторінці послів G7 у твіттері.