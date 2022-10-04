Лауреатами Нобелівської премії 2022 року з фізики стали Алан Аспе (Франція), Джон Клаузер (США) та Антон Цайлінгер (Австрія)

Нобелівську премію з фізики присудили трьом науковцям - французу Алану Аспе, американцю Джону Клаузеру та австрійцю Антону Цайлінгеру, оголосили у вівторок у нобелівському комітеті.

У комітеті зазначили, що фізики отримали премію за дослідження з квантової механіки, зокрема за експерименти з фотонами та відкриття у квантовій інформатиці.

Зокрема, Клаузер експериментував із фотонами. Однак у його дослідженнях залишилися деякі прогалини, які усунув Аспе. Цайлінгер, у свою чергу, "досліджував заплутані квантові стани". Його дослідницька група продемонструвала явище, яке називають квантовою телепортацією, коли квантовий стан переміщають від однієї частки до іншої на відстані.

Джон Клаузер народився США 1 грудня 1942 року. Є спеціалістом з квантової механіки. У 1964 році він здобув ступінь бакалавра з фізики в Каліфорнійському технологічному інституті, а в 1966-му – ступінь магістра фізики. У 1960-1970-х роках займався змінами нерівностей Белла. У 2010 році Клаузер разом з Аспе та Цайлінгером отримав премію Вольфа з фізики, яку часто розглядають як другу за престижністю після Нобелівської премії.

Алан Аспе народився у французькому місті Ажен у 1947 році. Нині є професором паризької політехнічної школи. Аспе спеціалізується на квантовій оптиці, теорії прихованих параметрів та квантової заплутаності.

Антон Цайлінгер – австрійський фізик, народився в австрійському місті Рід-ім-Іннкрайс у 1945 році. Він є членом семи наукових академій. Нині – професор фізики у Віденському університеті та старший науковий співробітник Інституту квантової оптики та інформації в Австрійській академії наук.