У наступному пакеті військової допомоги на $625 млн від США для України очікується 4 HIMARS

У наступний пакет військової допомоги на $625 млн від США для України, можливо, будуть включені 4 HIMARS, боєприпаси, міни, а також протимінні пристрої, повідомляє Reuters.

"Очікується, що наступний пакет допомоги адміністрації Байдена в сфері безпеки для України включатиме чотири пускові установки високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні засоби, повідомили Рейтер у понеділок два джерела, проінформовані про пакет на 625 мільйонів доларів", - сказано у повідомленні, опублікованому на сайті.

Очікується, що про пакет буде оголошено у вівторок. Це перший пакет допомоги "з моменту останньої оголошеної Росією анексії української території", і другий пакет "президентських повноважень (PDA) відтоді, як Україна досягла значних успіхів на полі бою в середині вересня".