Подоляк: 8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ

Вісім років тому російські військові оточили українські війська біля Іловайська, сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться РФ, якщо "банкетуючим" у Кремлі є справа до своїх солдатів, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"8 років тому російські військові оточили наші війська біля Іловайська. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звісно, банкетуючим в Кремлі є справа до своїх солдатів", - написав він у твіттері.