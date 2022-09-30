Поки що неможливо порахувати кількість загиблих і поранених унаслідок обстрілу колони мирних жителів у Запоріжжі – мер Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначає, що поки що неможливо навіть порахувати кількість загиблих і поранених унаслідок обстрілу колони автомобілів мирних жителів, які чекали на виїзд із Запоріжжя у бік тимчасово окупованих територій.

"Серед постраждалих, зокрема, мелітопольці", - написав він у телеграм-каналі.

Люди щодня виїжджають із обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню та повернутися назад, зазначив Федоров.