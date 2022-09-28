Події

10:07 28.09.2022

Унаслідок ракетних ударів без світла залишилося близько 18,5 тис. споживачів у трьох районах Харкова

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Унаслідок ракетних ударів без світла залишилося близько 18,5 тис. споживачів у трьох районах Харкова

Унаслідок ракетних ударів, завданих по Харкову окупаційними російськими військами у вівторок увечері, частково знеструмлені Шевченківський, Холодногірський і Новобаварський райони міста.

"Унаслідок ракетного обстрілу Харкова ввечері 27 вересня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Частково було знеструмлено Шевченківський, Холодногірський і Новобаварський райони. Зараз близько 18,5 тис. споживачів залишаються без світла", - повідомили в пресслужбі АТ "Харківобленерго".

"Енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - запевнили в пресслужбі.

Теги: #харків #знеструмлення #удари

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