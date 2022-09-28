28 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 217 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 217 RUSSIAN AGRESSION

28 вересня відзначають Всесвітній день боротьби проти сказу, Міжнародний день загального доступу до інформації, Міжнародний день правових знань і Міжнародний день безпечного аборту.

У Швейцарії – День кави, у США – День синів і День громадських земель, у Чехії – День Святого Вацлава, у Тайвані – День учителя.

Православна церква вшановує пам'ять великомучеників Микити Готського, Порфирія Ефеського, Філофея пресвітера, святителя Йосипа, єпископа Алавердського, Симеона, архієпископа Солунського.

Католики вшановують пам'ять Фауста Регійського.

Міжнародний день загального доступу до інформації

У 1766 році Швеція ухвалила перший у світі закон про доступ до інформації. В Україні подібний закон було ухвалено 1992 року. А саме свято було створено 2015 року під час генеральної конференції ЮНЕСКО на 38-й сесії в Парижі.

Ще цього дня:

1994 – У Франції відбулася прем'єра фільму "Леон-кілер";

1999 - Бразильського футболіста Рональдо призначено послом світу в Косові. Він очолив кампанію боротьби з бідністю. Акція — частина програми розвитку ООН у боротьбі зі злиднями у всьому світі;

2000 - Афганський рух "Талібан" зажадав від Москви компенсації за десятирічну окупацію Афганістану;

2001 – Кофі Аннан став Нобелівським лауреатом;

2002 - Мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїхала до Одеси.

Церковне свято:

28 вересня православна церква вшановує великомученика Микити Готського. Саме цей святий вважається захисником дітей та хвороб, йому моляться про здоров'я свійської птиці. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде похмурою, то в цей день буде спекотно. Дикі гуси починали летіти у теплі краї. За ними завжди судять погоду найближчим часом.

Іменини: Марія, Марк, Людмила, Максим, Микита, Степан.