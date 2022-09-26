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12:23 26.09.2022

"METRO Україна" закрило торговельний центр у Запоріжжі

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"METRO Україна" закрило торговельний центр у Запоріжжі

Компанія "METRO Україна" тимчасово зупинила роботу торговельного центру в Запоріжжі, повідомила пресслужба компанії.

Як повідомляється на сторінці компанії в соціальних мережах, ТЦ METRO у Запоріжжі тимчасово закривається через загострення ситуації. Торговий центр, розташований за адресою Оріхівське шосе, 7-А, був єдиним об'єктом мережі в місті.

"Метро Кеш енд Керрі Україна" засновано у 2003 році. Об'єднує 23 класичних центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry у найбільших містах України – Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також трьома магазинами оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.

За даними компанії, обсяг її продажу за підсумками 2019/2020 фінансового року (жовтень 2019 – вересень 2020) становив EUR754 млн.

"Метро Кеш енд Керрі Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торгових компаній.

Теги: #metro #запоріжжя #нерухомість

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