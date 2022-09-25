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17:09 25.09.2022

Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині та невдовзі зможуть побачитися з рідними – Єрмак

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Звільнені командири з "Азовсталі" проходять медогляди в Туреччині та невдовзі зможуть побачитися з рідними – Єрмак

Захисники маріупольського комбінату "Азовсталь", звільнені з російського полону, зараз перебувають у Туреччині, де проходять медичні огляди, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні вдалося особисто поговорити зі звільненими з полону командирами з "Азовсталі", які зараз перебувають у Туреччині. Під час розмови з кожним із наших героїв дізнався про їхнє самопочуття. Настрій у всіх бойовий. Хлопці проходять медичні огляди, йде ретельна перевірка їхнього стану. За результатами медичних аналізів проведено поглиблений огляд терапевтом та хірургом", - написав Єрмак у Телеграм у неділю.

За його словами, голова Фонду державного майна України Рустем Умєров за дорученням президента України Володимира Зеленського приїхав до Туреччини, де перевірив умови, в яких перебувають звільнені українські військові. "Як розповів мені Рустем, умови проживання у хлопців – комфортні. Для нас дуже важливо, щоб українські герої мали все, що їм наразі необхідно. Попросив пана Умєрова особливо ретельно проконтролювати це", - написав глава Офісу президента.

Він також повідомив, що Умєров координує роботу з усіма органами, відповідальними за безпеку наших громадян.

"Скоро вони зможуть побачитись зі своїми родинами", – додав Єрмак.

Як повідомлялося, з російського полону 21 вересня було звільнено 215 осіб, з них 44 офіцери. Серед звільнених – 108 бійців батальйону "Азов" та інших формувань – Національної гвардії України, Сухопутних військ, територіальної оборони, поліцейські, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Митної служби.

Теги: #азов #туреччина #командири

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