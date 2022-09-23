Окупанти поступово відступають на півдні України, вдалося знищити райони зосередження їхньої техніки та озброєння – ОК "Південь"

Проведення окупантами незаконних референдумів про приєднання утримуваних ними південних районів України до РФ, а також оголошення мобілізації громадян РФ є імітацією керівництвом держави-агресора реальної діяльності, зазначає керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Мобілізація їм потрібна для того, щоб хоч якусь діяльність продемонструвати, зокрема і військово-політичного керівництва країни-агресорки, тому що вони не бачать взагалі про себе піклування, вони не бачать для себе логістики, вони не бачать, що вони там комусь потрібні – я кажу зараз про підрозділи, які перебувають на передовій на півдні з того боку… Мобілізація і референдум – це просто чергові маніпуляції, якими вони зображають свою діяльність, більше нічого", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, на півдні України тривають запеклі бої, за результатами яких Збройні сили України поступово закріплюють нові звільнені території.

"Бої ідуть запеклі, на півдні у нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трохи похолоднішала. Вогонь іде і з одного боку, і з іншого. Але ворог усе ж таки поступається, поступово-поступово території ми закріплюємо за собою. І це його напружує, відповідно, обстріли стають то більшими, то меншими залежно від того, яку кількість боєкомплекту ми вразили за ніч", - сказала керівник пресцентру.

Вона також повідомила, що минулої доби вдалося завдати суттєвої шкоди окупантам ударами по районах зосередження їхньої техніки й озброєння, проте остаточно масштаби і результати цих ударів буде оголошено згодом.

"Є досить суттєві влучання за минулу добу – це і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки та озброєння, і людей, але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозслідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче підрахувати. Але дуже вдячні місцевому населенню, дуже вдячні руху спротиву – вони нам у цьому допомагають і впевнені, що до вечора звіт буде досить потужним", - розповіла Гуменюк.