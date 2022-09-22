Події

20:19 22.09.2022

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #блискавка

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