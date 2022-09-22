У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону
Українські сили відбили ворожі атаки в районах Куп'янська, Зайцевого та Новомихайлівки – Генштаб ЗСУ
США продовжать підтримувати Україну і намагатимуться досягти дипломатичного рішення на справедливих умовах - держсекретар
Єрмак про обмін полоненими: Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей із російського полону
Генсек ООН заявив про необхідність ретельного розслідування за всіма повідомленнями про місця поховання в Ізюмі для притягнення до відповідальності
Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок екснардепу Сольвару, який незаконно отримував компенсацію за житло
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