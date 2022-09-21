Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі, особисті дані може бути використано для мобілізації - міськрада

Маріупольська міська рада закликає жителів тимчасово окупованого Маріуполя не брати участі у т. зв. референдумі щодо приєднання до РФ, зазначаючи, що особисті дані може бути використано для мобілізації.

"Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати в Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, незважаючи на бойові дії, порушуючи всі чинні норми демократичного та міжнародного права. Як того разу, так і зараз результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь – це Україна, був, є і буде!" - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У міськраді нагадали, що згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України за колабораціонізм передбачено кримінальну відповідальність.

"Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації", - йдеться в повідомленні.