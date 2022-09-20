Події

17:46 20.09.2022

Виїзд з окупованої частини Запорізької області окупаційна влада дозволить з 1 жовтня лише за перепустками

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Виїзд з окупованої частини Запорізької області з 1 жовтня дозволять лише за перепустками, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення окупаційної влади.

Усі переміщення через пункт пропуску "Василівка" з 1 жовтня здійснюватимуться виключно за перепустками, які оформлюються за письмовою заявою. Заява для оформлення пропуску на виїзд із підконтрольної окупантам частини має подаватися особисто, а для в'їзду – "подає сторона, що приймає".

Раніше окупаційна влада захопленої ворогом частини Запорізької області ввела заборону на в'їзд автомобілів з комерційним вантажем з території неокупованої України.

Василівка розташована поблизу лінії зіткнення, там організовано єдиний в області пропускний пункт.

Теги: #окупація #запорізька_область

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