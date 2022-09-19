Події

09:17 19.09.2022

Уночі ворог обстріляв Миколаїв, постраждалих немає

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У ніч на понеділок ворог здійснив ракетний обстріл Миколаєва, постраждалих немає, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після півночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі вранці в понеділок.

Крім цього, на одній із ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада "Миколаївелектротранс" працює на місці.

Наразі обстежується район обстрілу.

Теги: #миколаїв #обстріл

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