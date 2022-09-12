Порошенко із волонтерами купив обладнання для сил ППО
Підрозділи протиповітряної оборони отримають екстрактори для станцій ППО, повідомив п'ятий президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.
"Так от, сьогодні незвичайний день. Тому що зараз, як ми і говорили, йде контрнаступ. Причому йде не тільки на Півдні або на Півночі, йде скрізь. І кожен з нас має робити все, що від нього залежить для того, щоби посилити можливості Збройних сил", – наводить слова Порошенка пресслужба "Євросолідарності".
Він зазначив, що співпраця із силами ППО триває з 2014 року.
"Ми продовжуємо підтримувати протиповітряну оборону, і розпочали цю справу з 2014 року. Це – екстрактори для станцій П-18, які перетворюють якісний цифровий сигнал на те, що бачать "очі" протиповітряної оборони. А потім українські зенітні ракети знищують російських стерв’ятників, бо своєчасно попереджені", – пояснив він.
Порошенко разом із послом Естонії також побував на випробуваннях безпілотного робота Themis для евакуації поранених. Унікальну машину, яку виготовляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, Порошенко передав парамедикам батальйону "Госпітальєри".