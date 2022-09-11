Події

12:24 11.09.2022

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

1 хв читати
ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Збройні сили України на Харківському напрямку, окрім просування у південному та східному напрямках, розпочали рух на північ, у бік державного кордону, до виходу на який залишається близько 50 км, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

"На Харківському напрямку ми почали просуватися не лише на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний у соцмережах в неділю.

Він зазначив, що розвитку успішного контрнаступу української армії на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ передувало захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали "Масква", "Омск" і "Пітєр".

"Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Для мене честь боротися пліч-о-пліч із вами", - наголосив головком.

Залужний також підтвердив інформацію про те, що українській армії з початку вересня вдалося деокупувати понад 3 тис. кв. км території України.

Про деокупацію 3 тис. кв. км української території повідомляв Інститут вивчення війни, аналітики якого зазначили, що це перевищує площу території, захопленої російськими військами у всіх операціях, починаючи з квітня.

Теги: #зсу #залужний #просування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 11.09.2022
ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

22:33 10.09.2022
Данілов: ЗС України зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси

Данілов: ЗС України зупиняться там, де закінчуватимуться наші інтереси

21:25 10.09.2022
Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території

14:04 10.09.2022
Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

22:29 09.09.2022
Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Збройні сили України визволили понад 30 населених пунктів у Харківській області

18:53 09.09.2022
Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

Українські військові успішно відбили атаки окупантів біля 10 населених пунктів – Генштаб

13:01 09.09.2022
Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

09:10 09.09.2022
Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

18:55 08.09.2022
Українська армія відбила атаки окупантів на кількох напрямках - Генштаб ЗСУ

Українська армія відбила атаки окупантів на кількох напрямках - Генштаб ЗСУ

16:33 08.09.2022
Джерела забезпечення зимової військової форми диверсифіковано, всі ризики враховано - Міноборони

Джерела забезпечення зимової військової форми диверсифіковано, всі ризики враховано - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

ОСТАННЄ

Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Унаслідок ракетного удару окупантів по Березнегуватській громаді зруйновано 2 житлових будинки, постраждали 5 осіб - ОК "Південь"

Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

РФ завдала в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників - речник командування ПС ЗСУ

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА