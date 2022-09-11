ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Збройні сили України на Харківському напрямку, окрім просування у південному та східному напрямках, розпочали рух на північ, у бік державного кордону, до виходу на який залишається близько 50 км, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

"На Харківському напрямку ми почали просуватися не лише на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний у соцмережах в неділю.

Він зазначив, що розвитку успішного контрнаступу української армії на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ передувало захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали "Масква", "Омск" і "Пітєр".

"Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Для мене честь боротися пліч-о-пліч із вами", - наголосив головком.

Залужний також підтвердив інформацію про те, що українській армії з початку вересня вдалося деокупувати понад 3 тис. кв. км території України.

Про деокупацію 3 тис. кв. км української території повідомляв Інститут вивчення війни, аналітики якого зазначили, що це перевищує площу території, захопленої російськими військами у всіх операціях, починаючи з квітня.