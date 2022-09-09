В ОК "Південь" повідомили про знищення 11 окупантів, двох танків Т-80 і двох самохідних гармат "Піон"

Авіація Сил оборони завдала двох ударів по ворожих позиціях, ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 170 вогневих завдань, у результаті бойової роботи знищено 11 окупантів, два танки Т-80 і дві самохідні гармати 203 калібру "Піон", повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар'ївки та міст у районі Нової Каховки. За результатами нашої бойової роботи підтверджено знищення 11 окупантів, двох танків Т-80, бойової машини десанту та двох самохідних гармат 203 калібру "Піон", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

В ОК "Південь" додали, що шторм у морі зберігає загрозу мінної небезпеки, "якої не зміг уникнути, зокрема, румунський військовий корабель".