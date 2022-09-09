9 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 198 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 198 RUSSIAN AGRESSION

9 вересня відзначають Всесвітній день краси, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День тестувальника, Міжнародний день алкогольного синдрому плода та Міжнародний день судоку.

У Бразилії – День адміністраторів і менеджерів, у Словаччині – День пам'яті жертв Голокосту та злочинів на расовому ґрунті, у США – День штату Каліфорнії, у Таджикистані – День Незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять Пимена Великого та Пимена Палестинського.

Ще цього дня:

1913 - Київський військовий льотчик Петро Нестеров вперше у світі здійснив на літаку "мертву петлю" - одна з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова").

1920 – Створено Київський авіаційний завод;

1944 – СРСР та Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки;

1951 - Народно-визвольна армія Китаю увійшла до Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету.

1998 – На посаді Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2006 – Розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Церковне свято

9 вересня православна церква вшановує пам'ять святих Пимена Великого та Пимена Палестинського.

Пимен Великий народився в Єгипті близько 340 року. Вже в молодості він відчув потяг до самотнього чернечого життя, захопив цим двох своїх братів і вони пішли до пустельного Скитського монастиря.

У 407 році набіг берберів призвів до руйнування обителі і ченці були змушені переселитися у руїни язичницького храму Теренуфіс. Там вони й провели решту життя. Насельники нового монастиря вели настільки суворий і аскетичний спосіб життя, що цими своїми чеснотами привернули себе увагу і стали шановані навколишніми народами.

До Пимена стали приходити ті, хто потребував допомоги й доброї поради. Так побачила світ збірка настанов, відома під назвою "Афоризми". Вона містить близько 1000 афоризмів, з яких приблизно чверть належить самому святому Пимену Великому. Преподобний Пимен помер у віці близько 110 років.

Пимен Палестинський, пам'ять якого також відзначається у цей день, жив у 6 столітті, у пустелі, проводячи час у молитвах та роздумах про Бога. Якось він розповів ченцю Агафоніку про свій гріх, розплати за який чекав. Коли він був пастухом, перед його отарою йшла людина. Пси кинулися на неї і роздерли. Він міг її врятувати, але цього не зробив. Пізніше йому було відкрито, що він помре такою ж смертю.

Іменини: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Степан.