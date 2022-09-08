Жителі Придністров'я відмовляються підписувати контракти з російською армією, а в "оперативній групі військ" – масове дезертирство

Спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Місцеве населення відмовляється йти до російської армії, незважаючи на обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі.

У ГУР зазначили, що головною причиною є небажання брати участь у бойових діях на території України, враховуючи, що ті, хто підписав контракт на початку війни, вважаються загиблими або зниклими безвісти.

Також наголошується, що на тлі подій в Україні помітно зростання кількості випадків дезертирства у т.зв. "оперативній групі військ Росії у Придністров'ї". А через обмежену кількість військового контингенту, росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих. Крім цього, спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.

"Наразі в "оперативній групі" активізувалося проведення навчань особового складу. Враховуючи досвід бойових дій в Україні, до програми підготовки внесено суттєві корективи. Зокрема, збільшено кількість занять із підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги", - повідомляють у відомстві.

У ГУР також наголосили, що застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно покращити рівень готовності логістичних підрозділів.

"Аналогічна ситуація з підготовкою військових медиків – кількість занять збільшена, але застосовуються застарілі підходи до надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами. Військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев'язувальними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка", сказано у повідомленні.