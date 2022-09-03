У Краматорську та Слов'янську ворог влучив по підприємствах, у Курахівській громаді пошкоджена база відпочинку, у Соледарі – дитсадок

Уночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську і Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство — поранено одну людину, пошкоджено 2 будівлі та знищено 9 автомобілів. Ще одне влучання — у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники", - написав він у Facebook.

У Слов'янську росіяни поцілили у приватне та комунальне підприємства. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги завданої шкоди встановлюємо. Також на території громади пошкоджено 7 будинків у Билбасівці.

У Кураховській громаді під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка — пошкоджено базу відпочинку та один будинок, обійшлося без постраждалих.

"Гучно минула ніч у Сіверську: по місту є прильоти. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо. У Соледарі росіяни вели поодинокі обстріли та серйозно пошкодили дитсадок «Червона Квіточка». Також у громаді пошкоджено приватний будинок та сільськогосподарська техніка у Роздолівці. Постраждалих немає", - повідомив Кириленко.

Крім того, в Званівці унаслідок обстрілу поранено одну людину - їй надали медичну допомогу. Під ранок стався артобстріл Авдіївки, без жертв.