Із трьох ракет, випущених із Бєлгорода у напрямку Харкова, одна вибухнула на території РФ - Синєгубов

У ніч на 31 серпня російські окупаційні війська обстріляли Харків з РСЗВ і ракетами, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 23:00 з РСЗВ "Смерч" був обстріляний Новобаварський район. Пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки в будинках. Попередньо – без втрат. Близько півночі з м. Бєлгород у напрямку Харкова запущено три ракети. Одна вибухнула на території РФ, ще одна – в повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд із закладом освіти в Київському районі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова було поранено двох жінок (81 та 71 рік), пошкоджено житлові будинки й офісні приміщення, сталися пожежі.

Окрім того, вчора ввечері окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району області.

Синєгубов також повідомив, що, за уточненими даними, внаслідок ранкового ворожого обстрілу центру Харкова, здійсненого, за попередніми даними, з САУ "Піон", чотири людини загинули, постраждали 14 мирних жителів, зокрема дитина 6 років. Дитина госпіталізації не потребувала. Усього з пораненнями було госпіталізовано вісьмох мирних жителів.

Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського та Богодухівського районів області, було зруйновано житлові будинки та господарські споруди. В області протягом доби з пораненнями госпіталізовано одну людину.