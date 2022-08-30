Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов
Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами у вівторок уранці, загинуло щонайменше четверо людей, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинуло щонайменше чотири людини, ще чотири поранені. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Він закликав людей не залишати укриттів.
"Залишайтесь в укриттях", - написав Синєгубов.