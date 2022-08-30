Події

10:47 30.08.2022

Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов

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Унаслідок ранкового обстрілу центру Харкова 4 людей загинуло, 4 поранені - Синєгубов

Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова, вчиненого російськими окупаційними військами у вівторок уранці, загинуло щонайменше четверо людей, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу центральної частини Харкова загинуло щонайменше чотири людини, ще чотири поранені. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав людей не залишати укриттів.

"Залишайтесь в укриттях", - написав Синєгубов.

 

Теги: #жертви #харків #війна

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