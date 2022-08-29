29 серпня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 187 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 187 RUSSIAN AGRESSION

29 серпня відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, в Україні – День пам'яті загиблих захисників України, у Словаччині – День юриста та День посадки дерев, У Польщі – День муніципальної поліції, в Індії – День спорту, у Фінляндії – День природи, а у Японії – День смаженого м'яса

Православна церква відзначає свято, присвячене перенесенню Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії:

1929 - Німецький дирижабль "Граф Цепелін" завершив першу кругосвітню подорож;

1944 - Почалося Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 - В ООН прийняли Швецію, Королівство Афганістан та Ісландію;

1965 - У Львові відбулися збори прихильників євангельських християн-баптистів, у яких взяли участь близько 400 представників із різних регіонів СРСР;

1964 - Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс";

1966 – У Сан-Франциско гурт "Бітлз" дав свій останній концерт;

1992 - Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові;

1999 - У Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці;

2014 – Розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Церковне свято

Православна церква 29 серпня святкує Перенесення з Єдеси до Константинополя Нерукотвореного Образу (Убруса) Господа Ісуса Христа. У народі цей день також називали Горіховий Спас, Спас Нерукотворний, або Спас на полотні.

Свято завершує серпневі свята та літні церковні свята. З вересня у церкві розпочинається новий календарний рік.

У це свято не можна сваритись і бажати комусь зла – все повернеться вам сторицею. Не відмовляйте у допомозі нужденним і мандрівникам.

Іменини: Олександр, Герасим, Ганна, Степан, Яків.