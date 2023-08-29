29 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 552 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 552 RUSSIAN AGRESSION

29 серпня відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань.

В Україні - День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність.

У Словаччині - День Словацького Національного Повстання, в Аргентині - День юриста, у Польщі - День муніципальної поліції, в Індії - Національний день спорту, в Японії - День смаженого м'яса.

Православна церква - Святкування на честь перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа, Третій Спас, Горіховий.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань затверджено на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН у грудні 2009 року. Дата, що відзначається 29 серпня, покликана активізувати зусилля ООН, держав світу, міжурядових і неурядових організацій у справі припинення ядерних випробувань. Це необхідна умова для створення безпечного світу.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність

Щорічно 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, які віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України - Іловайську трагедію.

29 серпня 2014 року під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості, і ворожі збройні сили впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових. Таке віроломне вбивство кваліфікується міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин. Тоді загинуло 366 українських воїнів, 429 дістали поранення, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні.

Смертельний для наших захисників "зелений коридор" пролягав через поля з соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка соняшника.

Ще цього дня:

1929 - Німецький дирижабль "Граф Цепелін" завершив першу навколосвітню подорож;

1944 - Розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів;

1946 - До ООН прийнято Швецію, Королівство Афганістан та Ісландію;

1949 - СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР);

1965 - У Львові відбулися збори прихильників євангельських християн-баптистів, у яких узяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР;

1964 - Прем'єра мультфільму Волта Діснея "Мері Поппінс";

1966 - У Сан-Франциско гурт "Бітлз" дав свій останній концерт;

1992 - Відбулося перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого в храмі Святого Юра у Львові;

2014 - Розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Церковне свято

Святкування на честь перенесення Нерукотворного Образа Господа Ісуса Христа

29 серпня за новим стилем православний світ святкує перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа Ісуса Христа, яке відбулося 944 року.

За переказами, в часи проповіді Спасителя в місті Едесі правив Авгар. Він був уражений по всьому тілу проказою. Чутки про великі чудеса, які творив Господь, поширилася Сирією і дійшла до Авгаря. Авгар, який ніколи не бачив Спасителя, увірував у Нього як у Сина Божого і написав листа з проханням прийти і зцілити його.

З цим листом він послав до Палестини свого живописця Ананію, доручивши йому написати зображення Божественного Учителя. Ананія прийшов до Єрусалима і побачив Ісуса Христа, оточеного народом. Він не зміг підійти до Нього через велике скупчення людей, які слухали проповідь Спасителя.

Тоді він став на високий камінь і спробував здалеку написати образ Ісуса, але це йому ніяк не вдавалося. Спаситель Сам покликав його, назвав на ім'я і передав для Авгаря короткий лист, у якому обіцяв надіслати Свого учня для зцілення від прокази і настанови до спасіння. Потім Господь попросив принести воду й убрус (рушник). Тоді він умив обличчя, витер його убрусом, і на ньому закарбувався Його Божественний Лик. Убрус і лист Спасителя Ананія приніс в Едесу.

Із благоговінням прийняв Авгар святиню і отримав зцілення, лише мала частина слідів страшної хвороби залишалася на його обличчі до приходу обіцяного Господом учня. Ним був апостол від сімдесяти святий Тадей, який читав Євангеліє і хрестив Авгаря, а потім і всіх жителів Едеси. Написавши на Нерукотворному Образі слова "Христе Боже, всякий, сподіваючись на Тебе, не посоромиться", Авгар прикрасив його і встановив у отворі над міськими воротами.

Багато років жителі зберігали благочестивий звичай поклонятися Нерукотворному Образу, коли проходили через ворота. Але один із правнуків Авгаря, який правив Едессою, став ідолопоклонником. Він вирішив зняти Образ із міської стіни. Господь повелів у видінні Едеському єпископу приховати Його зображення. Єпископ, прийшовши вночі зі своїм кліром, запалив перед ним лампаду і заклав глиняною дошкою і цеглою. Минуло багато років, і жителі забули про святиню.

Однак, коли 545 року перський цар Хозрой I взяв в облогу Едесу, і становище міста здавалося безнадійним, єпископу Євлавію з'явилася Пресвята Богородиця і звеліла дістати із замурованого отвору Образ, що має врятувати місто від ворога. Розібравши його, єпископ знайшов Нерукотворний Образ: перед ним горіла лампада, а на глиняній дошці, що закривала отвір, було подібне ж зображення. Стінами міста було здійснено хресний хід із Нерукотворним Образом, і перське військо відступило.

630 року Едесою оволоділи араби, але вони не перешкоджали поклонінню Нерукотворному Образу, слава про який поширилася по всьому Сходу. 944 року імператор Костянтин Багрянородний велів перенести Образ до тодішньої столиці православ'я і викупив його в еміра - правителя міста.

Із великими почестями Нерукотворний Образ Спасителя і той лист, який Він написав Авгарю, були перенесені до Константинополя. 29 серпня Образ Спасителя був поставлений у Фороській церкві Пресвятої Богородиці.

Іменини: Олександр, Ганна, Герасим, Степан, Яків.