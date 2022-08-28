Події

21:30 28.08.2022

У результаті обстрілу Оріхова Запорізької області двоє дітей отримали контузію

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У результаті обстрілу Оріхова Запорізької області двоє дітей отримали контузію

У неділю російські окупанти 14 годин обстрілювали м. Оріхів Пологівського району Запорізької області з реактивних систем та ствольної артилерії, в результаті двоє дітей отримали контузію, їх мати отримала черепно-мозкову травму, повідомляє голова обласної державної адміністрації Олександр Старух..

"14 годин залпового вогню із реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову (…). В результаті атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама отримала закриту черепно-мозкову травму. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих госпіталізовано до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Їх стан задовільний", - написав Старух у телеграм-каналі.

В Оріхові було зафіксовано понад 200 прильотів за останні 6 годин, найбільше постраждала центральна частина міста.

"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр. Підрозділи рятувальників здійснили понад 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови", - зазначив Старух.

 

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #запорізька_область

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