У результаті нічних ударів по Харкову постраждали історична будівля та школа в центрі Харкова

У результаті нічного обстрілу Харкова, здійсненого російськими окупаційними військами, люди не постраждали, пошкоджено школу та історичну будівлю, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Наслідки нічних прильотів. Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа в центрі Харкова. Про жертв і постраждалих інформації від ДСНС немає. Сподіваюся, цього разу обійшлося", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.