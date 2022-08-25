Шольц відвідав солдатів ЗСУ та пообіцяв продовжити підтримку України зброєю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав військовий полігон Путлос і зустрівся із солдатами Збройних сил України, які проходять навчання у Німеччині, він пообіцяв продовжити підтримувати Україну зброєю.

"Ми продовжимо підтримувати їх нашими фінансовими ресурсами, а також зброєю, яку ми можемо надати з Німеччини, щоб можна було зробити саме те, що зараз необхідно на місцях, щоб солдати отримали найкращу можливу підтримку, якої вони потребують", - сказав Шольц на пресконференції в четвер, повідомляється на сайті канцлера.

Він нагадав, що Німеччина поставила Україні велику кількість дуже ефективної, а також важкої зброї, зокрема зенітний танк "Гепард".

Шольц додав, що Німеччина також поставить сучасну техніку, здатну використовувати радіолокаційні технології, наприклад, для розвідки артилерійських позицій противника або ж для захисту повітряного простору цілого міста, як кейс із IRIS-T.

"Ми надаємо всю цю підтримку, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність і суверенітет і може бути впевнена в підтримці своїх численних міжнародних друзів і союзників, але особливо - в підтримці з боку Німеччини", - заявив канцлер.